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Французское издание Le Monde накануне обозначило полуостров частью России. Речь идет о карте распространения коронавируса в мире. Ранее при наведении курсора на территорию полуострова Крым был назван российской территорией. Об этом писало РИА "Новости".
Чуть позже французы исправили эти данные и "вернули" Крым Украине, что с удовлетворением отметили СМИ Незалежной. В частности, об этом пишет "Укринформ". Как отмечает информагентство, эта "ошибка" противоречит позиции Франции и ЕС относительно присоединения полуострова к нашей стране.
"На данный момент на карте Le Monde Крым – это Украина",
– говорится в сообщении.
Ранее украинскую сторону вывело из себя заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Незалежная окончательно утратила Крым, и пора бы уже с этим смириться. Верить этим словам представителя Штатов отказались в Раде.
"Такое заявление публично он не делал. Он это сделал в беседе с активистами, так называемыми декорационными, которые у нас расплодились в стране. На самом деле мы этого в официальном заявлении не слышали", – возмутился тогда депутат Юрий Бойко.
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