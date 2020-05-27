В Незалежной ликуют

Французское издание Le Monde накануне обозначило полуостров частью России. Речь идет о карте распространения коронавируса в мире. Ранее при наведении курсора на территорию полуострова Крым был назван российской территорией. Об этом писало РИА "Новости".

Чуть позже французы исправили эти данные и "вернули" Крым Украине, что с удовлетворением отметили СМИ Незалежной. В частности, об этом пишет "Укринформ". Как отмечает информагентство, эта "ошибка" противоречит позиции Франции и ЕС относительно присоединения полуострова к нашей стране.

"На данный момент на карте Le Monde Крым – это Украина",

– говорится в сообщении.

Ранее украинскую сторону вывело из себя заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Незалежная окончательно утратила Крым, и пора бы уже с этим смириться. Верить этим словам представителя Штатов отказались в Раде.

"Такое заявление публично он не делал. Он это сделал в беседе с активистами, так называемыми декорационными, которые у нас расплодились в стране. На самом деле мы этого в официальном заявлении не слышали", – возмутился тогда депутат Юрий Бойко.