Опасность усугубляла близость газопровода

Две пятидесятикилограммовые бомбы ликвидированы рядом с трассой "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Немецкие авиабомбы SD-50 пролежали в крымской земле со времен Второй мировой войны и были обнаружены в ходе строительства автомагистрали "Таврида". Ветхое состояние боеприпасов не позволяло вывезти их в безопасное место, поэтому было решено взрывать на месте. Севастопольские пиротехники МЧС вместе со специалистами Черноморского флота провели уникальную операцию: под бомбами вырыли глубокую яму, а сверху засыпали толстым слоем земли.

"Сложность данной операции заключалась в том, что авиабомбы уничтожались на месте, где рядом находился газопровод – 60 метров, диаметром 530 миллиметров. Также вблизи располагались линии электропередач", – рассказали в МЧС. В результате все прошло успешно – инфраструктура не повреждена, никто не пострадал.

Представитель генподрядчика прокладки "Тавриды" АО "ВАД" Григорий Назаров уточнил, что боеприпасы нашли за полосой отвода, а операция по их уничтожению никак не отразилась на графике строительства четырехполосной автодороги, сообщает "Крыминформ".

В настоящее время "Таврида" готова на 87%. Запуск движения на участке Керчь – Севастополь намечен на сентябрь 2020 года.