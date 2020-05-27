Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Опасность усугубляла близость газопровода

Две пятидесятикилограммовые бомбы ликвидированы рядом с трассой "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Немецкие авиабомбы SD-50 пролежали в крымской земле со времен Второй мировой войны и были обнаружены в ходе строительства автомагистрали "Таврида". Ветхое состояние боеприпасов не позволяло вывезти их в безопасное место, поэтому было решено взрывать на месте. Севастопольские пиротехники МЧС вместе со специалистами Черноморского флота провели уникальную операцию: под бомбами вырыли глубокую яму, а сверху засыпали толстым слоем земли.

"Сложность данной операции заключалась в том, что авиабомбы уничтожались на месте, где рядом находился газопровод – 60 метров, диаметром 530 миллиметров. Также вблизи располагались линии электропередач", – рассказали в МЧС. В результате все прошло успешно – инфраструктура не повреждена, никто не пострадал.

Представитель генподрядчика прокладки "Тавриды" АО "ВАД" Григорий Назаров уточнил, что боеприпасы нашли за полосой отвода, а операция по их уничтожению никак не отразилась на графике строительства четырехполосной автодороги, сообщает "Крыминформ".

В настоящее время "Таврида" готова на 87%. Запуск движения на участке Керчь – Севастополь намечен на сентябрь 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Президент России объявил дату Парада Победы

Путин отдал приказ готовиться к мероприятию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей