Высокая стоимость туров отпугивает от поездки

Россияне активно интересуются отдыхом на курортах Крыма, но не покупают путевки. Об этом рассказала Мария Лещева из TBS Group.

По ее данным, количество запросов по поводу отдыха на полуострове сейчас даже выше, чем насчет Сочи. Однако в реальности туры почти не продаются. "Это слезы", – приводит TourDom.ru комментарий Лещевой.

Информацию подтверждает и Екатерина Бежанова из "Онлайн Турс". По ее словам, после отмены карантина продажи пошли, но "оживлением спроса это назвать сложно".

Туроператоры признают, что россиян отпугивает стоимость отдыха. Цены, конечно, разные, в зависимости от набора услуг и условий проживания можно купить путевку в Крым за 37 тыс. руб., а можно и за 150 тысяч. Но большинство потенциальных покупателей сразу спрашивают про экономный вариант: отель две – три звезды, тур без авиабилетов. Таких продаж пока тоже мало. Многие звонят, интересуются предложением и в результате выбирают отдых не на море, а на даче.

Ранее стало известно, что Россия не вошла в список стран, граждане которых с 1 июля смогут попасть в Европу. Улететь в Азию или на другие зарубежные курорты в ближайшее время тоже не получится: границы РФ держат пока на замке. Для любителей моря остается не так много вариантов. Причем туристов в Крыму ожидает неприятный сюрприз от сотовых операторов.