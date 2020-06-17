Цена бензина на бирже установила антирекорд

Цена бензина на бирже установила антирекорд
Фото: Christian Prandl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Такого в России не фиксировалось за всю историю наблюдений, эксперты прогнозируют подорожание топлива на АЗС

Сегодня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина Аи-95 рекордно взлетела, достигнув планки в 56,7 тыс. руб за тонну.

Это абсолютный показатель показатель за всю историю торгов. Как сообщает "Интерфакс", во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов в 2018 г. стоимость бензина Аи-95 зафиксировалась на уровне 56,3 тыс руб за тонну.

Отмечается, что цена 95-й марки растет без остановки с апреля, подскочив за этот период уже более чем на 50%.

По мнению экспертов, сейчас нет причин для снижения стоимости данного вида топлива, поскольку на бирже его явно не хватает, а спрос на фоне выхода страны из эпидемиологического карантина только растет. Связано это, в том числе с демпфирующим механизмом. Среди других факторов, влияющих на цены, являются снижение биржевых нормативов и ограничение импорта.

"Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин", – пояснил РБК сложившуюся ситуацию президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Он считает, что рост цен на бирже приведет к подорожанию топлива на автозаправках.

Негативно оценил происходящее с нефтепродуктами и гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов, который отметил, что дефицит Аи-95 ощущается не только на бирже, но и в мелком опте. Независимые АЗС в настоящее время работают на пределе своих возможностей, однако до 1 июля цены на заправках не изменятся, добавил он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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