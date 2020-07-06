Отпуск на отечественных курортах многим оказался не по карману

Для некоторых россиян отдых на Черном море перестал быть привлекательным. Причина такого отношения к отечественным курортам кроется в непомерной стоимости путевок.



Так, по данном проведенного опроса, только 37% россиян раздумывают над тем, чтобы отправиться на Черное море в ближайшее время. При этом всего пару месяцев назад погреться на российских курортах намеревались 49% респондентов.

Соответствующий опрос провели эксперты портала TourDom.ru. По мнению специалистов, резкое снижение заинтересованности в отдыхе на Черном море связано с высокой стоимостью путевок. После появления информации об открытии российских курортов туристы стали подсчитывать, во сколько обойдется пребывание на море. Многих стоимость отдыха не устроила.

Оказалось, что гостиницы высокого уровня подняли цены на размещение в полтора, а то и два раза по сравнению с прошлым сезоном. При этом отели низкой звездности пока не задирают стоимость, но не исключено, что при высокой заполняемости номерного фонда и они взвинтят цены.

Учитывая разразившийся на фоне пандемии коронавируса экономический кризис, далеко не все россияне смогут позволить себе отдохнуть на море.

Ранее такое положение дел подтверждала Мария Лещева из TBS Group. Выяснилось, что россияне активно интересуются отдыхом на курортах Крыма, но не покупают путевки. Высокая стоимость туров отпугивает людей от поездки.