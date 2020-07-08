Мобильные тарифы могут подорожать на 14%

Изменения ожидаются в следующем полугодии

Рост цен на тарифы мобильной связи в первом полугодии составил 8%. Однако, считают специалисты, изменение цены продолжится и в последующие шесть месяцев – приятным для потребителей оно не будет. 

Как пишет "КоммерсантЪ", средняя цена на тарифы может вырасти на 14% за весь 2020 год. На фоне снижения доходов населения такое изменение будет очень заметно, указывают журналисты. 

Аналитики полагают, что операторы вынуждены компенсировать повышением цен свои потери за время пандемии, сообщает RT. Они, по подсчетам специалистов, лишились 30 млрд руб. за три месяца "простоя".

Евгения НАГОРСКАЯ

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