Стоимость препарата у некоторых компаний возросла почти на 40%

За первый летний месяц в России взлетели цены на анальгин. По сравнению с июнем 2019 г. стоимость таблеток от головной боли в среднем поднялась на 26,5%.

Так, по сведениям Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), сейчас пачка из десяти таблеток дозировкой 500 мг стоит порядка 17 рублей. Годом ранее она обходилась в 14 рублей.

При этом рост цен на анальгин варьируется от производителя – в некоторых случаях стоимость поднялась на 38%, делятся результатами анализа ЕМИСС "Известия".



Аналитики DSM Group пояснили, что резкий рост цен спровоцировало подорожание импортных составляющих, необходимых для производства медикаментов.

Генеральный директор компании Сергей Шуляк объяснил сложившуюся ситуацию последствиями эпидемии коронавирусной инфекции, передает телеканал "360". Дело в том, что компоненты для производства анальгина преимущество поступают из Китая и Индии, где были серьезные перебои с работой профильных предприятий.

Ранее, как рассказывало "Утро.ру", ослабление рубля привело к тому, что россиянам пришлось больше платить за популярные медикаменты. В первую очередь, речь шла о препаратах от ОРВИ. Их стоимость выросла почти на 8%.