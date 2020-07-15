Причина заключается в улучшении ситуации с COVID-2019

Возобновление рынка сферы услуг и торговли непродовольственной отрасли в России, которое началось после улучшения эпидситуации с пандемией, может привести к временному росту цен. Такое заявление сделано в отчете банка России за II квартал 2020 года.

Как отмечает источник, причина может заключаться во временном повышении цен, которое вызваны снижением курса национальной валюты за первые три месяца 2020 года. После того, как кратковременные эффекты сойдут на нет, на рынке возникнет тенденция к сохранению месячного индекса цен на товары массового потребления.

"В ближайшее время динамика цен на непродовольственные товары будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. Проинфляционное влияние может быть связано с восстановлением розничной торговли и реализацией отложенных в период самоизоляции покупок, остаточными эффектами переноса курсовой динамики. Главным дезинфляционным фактором выступит в целом слабая потребительская активность", – говорится в отчетах ЦБ.

Отмечается, что в ближайшее время на российском рынке ожидается смешанная динамика на различного рода товары и услуги: ослабление ограничений и сознательность граждан окажут положительное влияние на экономическую активность, которая, впрочем, может оказаться слабой из-за неблагоприятной обстановки, вызванной пандемией.

"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.

Ранее аналитик Николай Кленов заявлял, что общий спад по эпидемилогической ситуации с коронавирусом в РФ может стать причиной укрепления рубля. По словам специалиста, общее улучшение ситуации в экономической отрасли означает увеличение вкладов в валюты.