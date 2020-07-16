Топливо станет дороже на 3% из-за убытков "Газпрома"

В России вырастут цены на газ для населения. Повышение произойдет 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.

Согласно документу, стоимость газа увеличится не более, чем на 3%. Так, например, в Татарстане кубометр природного газа будет стоить 5,89 руб. вместо 5,72 рублей. На данный момент приказ находится на регистрации в Минюсте.

Рост цен связан с индексацией на фоне убытков "Газпрома". Доходы компании упали в два раза только за первые пять месяцев этого года. Ранее о потерях снова напомнили в "Газпроме", при этом тарифы предлагалось повысить еще с 1 июля, пишет "Газета.Ru".

Напомним, что в апреле ФАС предложила временно не индексировать цены на газ в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Тогда "Газпром" добился повышения цен на топливо для физлиц на 3%, для остальных потребителей – на 2,99%.