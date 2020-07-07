Физический экспорт голубого топлива сократился на 23%

С января по май 2020 г. доходы "Газпрома" от продажи газа иностранным потребителям упали более чем в два раза – на 53% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание ТЭКНОБЛОГ со ссылкой на отчет Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отечественный концерн-монополист заработал на поставках голубого топлива по трубопроводам $9,7 млрд, из которых на май пришлось $1,12 млрд, что на 15% меньше, чем в предыдущем месяце.

Физический экспорт сырья за указанный период 2020-го рухнул на 23% – до 73 млрд кубометров. В мае поставки за рубеж составили 11,9 млрд куб. м (снижение почти на 2%), отмечает издание.

Одновременно выяснилось, что за январь – май на 9% вырос объем экспорта из России сжиженного природного газа, достигнув 27,6 млрд куб. м после регазификации. В мае поставки взлетели более чем в два раза по сравнению с апрелем – 7,4 млрд куб. на сумму $966 миллионов.

За последнее время цена на газ в Европе держится на минимумах за долгие годы продаж. Связано это с теплой зимой и невысоким из-за этого потреблением топлива, а также эпидемией коронавируса, остановившей многие производства, что привело в переизбытку сырья на рынке. Напомним, для российского монополиста Старый Свет является основным покупателем газа.