Доходы "Газпрома" упали в два раза за пять месяцев 2020 года

Доходы "Газпрома" упали в два раза за пять месяцев 2020 года
Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Казанцев
Физический экспорт голубого топлива сократился на 23%

С января по май 2020 г. доходы "Газпрома" от продажи газа иностранным потребителям упали более чем в два раза – на 53% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание ТЭКНОБЛОГ со ссылкой на отчет Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отечественный концерн-монополист заработал на поставках голубого топлива по трубопроводам $9,7 млрд, из которых на май пришлось $1,12 млрд, что на 15% меньше, чем в предыдущем месяце.

Физический экспорт сырья за указанный период 2020-го рухнул на 23% – до 73 млрд кубометров. В мае поставки за рубеж составили 11,9 млрд куб. м (снижение почти на 2%), отмечает издание.

Одновременно выяснилось, что за январь – май на 9% вырос объем экспорта из России сжиженного природного газа, достигнув 27,6 млрд куб. м после регазификации. В мае поставки взлетели более чем в два раза по сравнению с апрелем – 7,4 млрд куб. на сумму $966 миллионов.

За последнее время цена на газ в Европе держится на минимумах за долгие годы продаж. Связано это с теплой зимой и невысоким из-за этого потреблением топлива, а также эпидемией коронавируса, остановившей многие производства, что привело в переизбытку сырья на рынке. Напомним, для российского монополиста Старый Свет является основным покупателем газа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей