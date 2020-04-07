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Цена на газ для россиян взлетит

Цена на газ для россиян взлетит
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Повышение оплаты за голубое топливо могут утвердить уже этим летом

Населению России, которое сейчас массово лишилось работы из-за эпидемиологического карантина, с 1 июля нынешнего года придется существенно раскошелиться, чтобы платить за газ. Повышения цены на 3% для фицлиц добился газовый монополист "Газпром".

Такой проект приказа представила Федеральная антимонопольная служба.

"Утвердить с 1 июля 2020 г. оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", – цитирует документ ТАСС.

Другим же категориям потребителей голубого топлива предлагается поднять цены на 2,99%.

Напомним, прошлым летом ФАС утвердил повышение стоимости газа с 1 июля 2019-го на 1,4% для физических лиц.

Судя по тому, насколько возросла цена на голубое топливо, газовики решили тяжесть падения спроса на сырье и соответственно его стоимости возложить на плечи простого населения. Теперь слово за правительством. На фоне проблемы с распространением коронавируса, нефтяной войны и в общем тяжелого экономического кризиса команде премьера Михаила Мишустина предстоит принимать еще не одно непопулярное решение.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гарри
Ответить
Пора этот Газпром в распыл пускать, совсем оборзел, а если правительство поддержит и его туда-же.
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