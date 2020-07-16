В России придумали план снижения цен на бензин

В России придумали план снижения цен на бензин
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Стоимость топлива за неделю выросла на 20 копеек

Федеральная антимонопольная служба России и Минэнерго решили увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизтоплива до 11% и 7,5%, чтобы снизить биржевые цены на сырье. Об этом этом говорится в совместном заявлении ведомств.

Предполагается, что данный шаг повлечет снижение стоимости топлива в рознице или, во всяком случае, остановит ее повышение.

Кроме того, в ФАС и министерстве энергетики сочли возможным отменить запрет импорта нефтепродуктов, поскольку в настоящее время восстановился спрос на моторное топливо – он вышел на уровень близкий к тому, который был до введения карантинных эпидемиологических мер.

Данные решения будут оформлены в приказ в ближайший срок.

Как сообщает РИА "Новости", за неделю - с 6 по 12 июля – средняя розничная цена на бензин в стране увеличилась на 20 копеек (45,47 руб за литр), а дизельное топливо подорожало на 8 копеек (48,02 руб).

Отмечается, что стоимость топлива выросла в 77 субъектах РФ, больше всего в Махачкале и Южно-Сахалинске – на 2,8% и 2,3% соответственно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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