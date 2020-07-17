Стоимость голубого топлива в РФ повышается "скромно" и сдержанно

Рост цен на газ для россиян и в дальнейшем будет расти, поскольку это закономерный и вполне обоснованный процесс. Об этом рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя вчерашнюю новость о том, что в России с 1 августа повышается стоимость на сырье.

Эксперт отметил, что в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса и карантинных мер сроки индексации были сдвинуты на один месяц, хотя традиционно тарифы повышаются с 1 июля. Он пояснил, что в ценообразовании большую роль играет состояние экономики. Поэтому главное не насколько растут тарифы, а как изменилось благосостояние граждан.

"Это плановое событие. Но мы живем в достаточно сложной экономической ситуации, когда за последние шесть лет благосостояние снизилось, индексация зарплат проходит не у всех", – сказал НСН Фролов.

По его словам, именно эта часть населения и воспринимает болезненно повышение тарифов.

Между тем, напомнил эксперт, цены на голубое топливо в России даже относительно покупательской способности граждан страны остаются низкими.

"Мы находимся в середине списка по объемам газа, который может купить среднестатистический россиянин на свою зарплату", – заявил эксперт.

Он пояснил, что рост цен с учетом инфляции и обесценивания нацвалюты за последние годы был "скромным" и сдержанным. При этом, предупредил Фролов, стоимость голубого топлива будет и дальше повышаться, поскольку "обесценивается национальная валюта, растут затраты в рублевом эквиваленте на добычу, транспортировку и распределение энергоресурсов".

Кроме того, весьма неблагоприятная ситуация с платежами на газ среди населения.