Рост цен и новые выплаты: что изменится для россиян в августе

Рост цен и новые выплаты: что изменится для россиян в августе
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
На что могут рассчитывать граждане нашей страны в следующем месяце - в материале "Утро.ру"

Россиян ждет ряд изменений, которые вступят в силу с 1 августа. На сколько вырастут пенсии в следующем месяце и на какие выплаты можно рассчитывать – в материале "Утро.ру".

Повышение пенсии в августе

Перерасчет выплат в следующем месяце будет зависеть от заработной платы за 2019 год. Так, сумма прибавки для каждого пенсионера будет индивидуальной, однако она не будет превышать 279 рублей, пишет "Российская газета". С 1 августа также вырастут и накопительные пенсии на 9,13%.

Разрешение на работу для иностранцев

Иностранным студентам, которые учатся в российских вузах очно, с 5 августа больше не понадобится разрешение на работу. Изменение коснется лишь тех, кто трудится в свободное от обучения время.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Выплаты уволенным сотрудникам

Россияне, которые лишились работы из-за ликвидации фирм, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. С 12 августа в силу вступают поправки, обеспечивающие компенсацию за первые два месяца, пока сотрудник не найдет новое место работы. А некоторые россияне могут получить зарплату в пятикратном размере.

Повышение цен на газ

Помимо выплат, в следующем месяце ожидается и рост цен. Так, стоимость газа для населения повысится приблизительно на 3%. Изменения связаны с убытками "Газпрома" – доходы компании упали в два раза.

Фото: pixabay.com

Новые тарифы ОСАГО

С 24 августа будет установлен новый тариф по страхованию для водителей. Теперь для тех владельцев автомобилей, кто нарушает ПДД или когда-либо лишался прав, ОСАГО заметно подорожает. А вот для аккуратных автомобилистов цены наоборот будут ниже.

Ранее "Утро.ру" рассказало о трех детских пособиях, которые могут получить россияне в августе.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"

Противники строительства российской трубы в ФРГ объявили, что проект для Берлина становится катастрофой

Смешные анекдоты на 21 июля

Подборка шуток от "Утро.ру" подарит хорошее настроение на целый день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей