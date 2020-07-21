На что могут рассчитывать граждане нашей страны в следующем месяце - в материале "Утро.ру"

Россиян ждет ряд изменений, которые вступят в силу с 1 августа. На сколько вырастут пенсии в следующем месяце и на какие выплаты можно рассчитывать – в материале "Утро.ру".

Повышение пенсии в августе

Перерасчет выплат в следующем месяце будет зависеть от заработной платы за 2019 год. Так, сумма прибавки для каждого пенсионера будет индивидуальной, однако она не будет превышать 279 рублей, пишет "Российская газета". С 1 августа также вырастут и накопительные пенсии на 9,13%.

Разрешение на работу для иностранцев

Иностранным студентам, которые учатся в российских вузах очно, с 5 августа больше не понадобится разрешение на работу. Изменение коснется лишь тех, кто трудится в свободное от обучения время.

Выплаты уволенным сотрудникам

Россияне, которые лишились работы из-за ликвидации фирм, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. С 12 августа в силу вступают поправки, обеспечивающие компенсацию за первые два месяца, пока сотрудник не найдет новое место работы. А некоторые россияне могут получить зарплату в пятикратном размере.

Повышение цен на газ

Помимо выплат, в следующем месяце ожидается и рост цен. Так, стоимость газа для населения повысится приблизительно на 3%. Изменения связаны с убытками "Газпрома" – доходы компании упали в два раза.

Новые тарифы ОСАГО

С 24 августа будет установлен новый тариф по страхованию для водителей. Теперь для тех владельцев автомобилей, кто нарушает ПДД или когда-либо лишался прав, ОСАГО заметно подорожает. А вот для аккуратных автомобилистов цены наоборот будут ниже.

Ранее "Утро.ру" рассказало о трех детских пособиях, которые могут получить россияне в августе.