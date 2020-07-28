Эксперты рассказали о результатах мониторинга цен

Из-за последствий пандемии коронавируса этим летом резко вырос спрос путешественников на отечественные курорты. Стало известно, по какой минимальной цене российские туристы смогут отдохнуть в первую неделю августа.

Ассоциация туроператоров России опубликовала результаты мониторинга цен на отдых, проведенного специалистами. Выяснилось, что минимальный ценник "южного тура" по России – это от 24,5 до 31,5 тыс. рублей. Данные были приведены за недельный отдых с 1 по 7 августа. В эти цифры включены перелет и проживание с питанием, рассчитанные на двоих.

Показатель касается Балтийска (Калининградская область), мыса Тарханкут (Крым), Варданы (Сочи), Геленджика и Анапы.

Эксперты уточнили, что минимальные цены на черноморские курорты России стали на 33% ниже, чем в этот же период прошлого года, пишет URA.RU.

Помимо отдыха у моря, российские туристы смогут найти по минимальной цене и места для путешествий в горах. К примеру, стоимость тура на Алтай и в Хакасию граничит в пределах 32,6 – 41,1 тыс. руб. за недельный отпуск. Отдых на Байкале обойдется чуть дороже – от 46,2 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, в каких числах можно недорого улететь из Москвы в Турцию. Так попасть в Стамбул за 7 тыс 632 руб. (в одну сторону) можно 22 – 23, 26 – 27 и 29 августа. А вот улететь в Анталью будет дороже. Цены начинаются от 10 тыс 189 рублей. Ранее сообщалось, что воздушные границы между Турцией и Россией откроются с 1 августа.