Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
За первое полугодие 2020-го российские аптеки заработали 557,9 млрд руб. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период в 2019-ом. Подобная тенденция связана с ростом цен на лекарства из-за падения рубля, а также с большим спросом в марте, накануне введения коронавирусного карантина. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Отмечается, что средняя цена упаковки российских препаратов за год взлетела на четверть (23,8%) и в июне достигла 115 рублей. Импортные лекарства подорожали на 7,5% – до 381 руб за упаковку.
Увеличилась стоимость и у биодобавок: в июне прошлого года в среднем упаковка стоила 188 рублей, в июне 2020-го – уже 222.
Ранее в апреле эксперты DSM Group сообщили, что в марте цены на лекарства в наших аптеках возросли на 9% по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, с началом эпидемии в России граждане стали сметать с полок индивидуальные медицинские маски и антисептические препараты, стоимость которых также резко повысилась. Дефицитом сразу воспользовались дельцы, предлагавшие на различных интернет-платформах упаковки масок втридорога.
Москва может пойти на разрыв отношений с Минском
На ряд преимуществ могут рассчитывать женщины от 52 и мужчины от 57 лет