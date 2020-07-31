В России взлетели цены на лекарства

В России взлетели цены на лекарства
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отечественные аптеки увеличили свою выручку за первые шесть месяцев текущего года на 14%

За первое полугодие 2020-го российские аптеки заработали 557,9 млрд руб. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период в 2019-ом. Подобная тенденция связана с ростом цен на лекарства из-за падения рубля, а также с большим спросом в марте, накануне введения коронавирусного карантина. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Отмечается, что средняя цена упаковки российских препаратов за год взлетела на четверть (23,8%) и в июне достигла 115 рублей. Импортные лекарства подорожали на 7,5% – до 381 руб за упаковку.

Увеличилась стоимость и у биодобавок: в июне прошлого года в среднем упаковка стоила 188 рублей, в июне 2020-го – уже 222.

Ранее в апреле эксперты DSM Group сообщили, что в марте цены на лекарства в наших аптеках возросли на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, с началом эпидемии в России граждане стали сметать с полок индивидуальные медицинские маски и антисептические препараты, стоимость которых также резко повысилась. Дефицитом сразу воспользовались дельцы, предлагавшие на различных интернет-платформах упаковки масок втридорога.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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