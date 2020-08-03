Перечень жизненно необходимых лекарств расширят втрое

Соответствующее решение приняло правительство РФ

Перечень жизненно необходимых лекарств расширят практически в три раза. Такое решение приняло правительство РФ. 

Вместо 57 позиций, которые сейчас входят в список, пунктов будет 200, информирует сайт "Комсомольская правда"

Ранее "Утро.ру" писало, что в России резко выросли цены на популярные медикаменты. За первые полгода 2020-го аптеки заработали на 14% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Все из-за того, что средняя цена за упаковку лекарства отечественного производства увеличилась практически на 24% и составила 115 рублей.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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