Отельерам пришлось поумерить аппетиты

Гостиницы Сочи начали снижать цены на размещение, которые ранее стремительно подскочили из-за небывалого спроса. Причина кроется в открытии соседствующей с российским курортом Абхазии.

Об изменениях на туристическом рынке рассказал глава сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. По его словам, рекордный спрос на отдых в Сочи и Адлере привел к тому, что владельцы гостиниц начали поднимать цены в разы.

Однако после того, как Россия открыла границы с Абхазией, ситуация стала меняться. Из-за опасения потерять туристов, сочинские отельеры были вынуждены снизить цены. Как отметил Мкртчян, отдых в Абхазии обходится путешественникам примерно на 30% дешевле, что наверняка приведет к оттоку туристов на абхазские курорты, передает "Интерфакс".



Ранее "Утро.ру" рассказывало, при каких условиях россияне смогут вернуть деньги за отдых на отечественных курортах. Так, оплата должна проходить по безналичному расчету. При этом оплачивать путевку нужно только картой "Мир" и только через интернет в рамках программы кешбэка.