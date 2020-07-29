Деньги за отдых в России вернут при одном условии

Деньги за отдых в России вернут при одном условии
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оплачивать тур наличными нельзя

В Ростуризме объяснили, как именно жители нашей страны могут вернуть часть средств, потраченных на отдых на отечественных курортах. Оплачивать путевку нужно только картой "Мир" и только через интернет в рамках программы кешбэка.

Таким образом, выкладывать купюры в офисе туроператора или в гостинице не получится. Да и отдохнуть нужно до 20 декабря, чтобы поучаствовать в программе. 

Вернуть можно до 15 тыс. руб. за путешествие по любому региону страны, уточняет URA.RU. Самостоятельные туристы также могут рассчитывать на помощь государства. Но тогда они должны проживать в отеле не меньше пяти дней и четырех ночей. При этом можно воспользоваться картой "Мир" друзей или родственников. 

Еще, как сообщается на сайте Ростуризма, важно, чтобы путевка или проживание в гостинице оплачивались в период действия программы. Дату начала ведомство сообщит позже. 

О том, что россияне смогут получить компенсацию, стало известно во время выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина 22 июля. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты на 29 июля

Подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Киев поплакался ООН из-за российского парада в Крыму

На Украине заявили об угрозе региональной безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей