Оплачивать тур наличными нельзя

В Ростуризме объяснили, как именно жители нашей страны могут вернуть часть средств, потраченных на отдых на отечественных курортах. Оплачивать путевку нужно только картой "Мир" и только через интернет в рамках программы кешбэка.

Таким образом, выкладывать купюры в офисе туроператора или в гостинице не получится. Да и отдохнуть нужно до 20 декабря, чтобы поучаствовать в программе.

Вернуть можно до 15 тыс. руб. за путешествие по любому региону страны, уточняет URA.RU. Самостоятельные туристы также могут рассчитывать на помощь государства. Но тогда они должны проживать в отеле не меньше пяти дней и четырех ночей. При этом можно воспользоваться картой "Мир" друзей или родственников.

Еще, как сообщается на сайте Ростуризма, важно, чтобы путевка или проживание в гостинице оплачивались в период действия программы. Дату начала ведомство сообщит позже.

О том, что россияне смогут получить компенсацию, стало известно во время выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина 22 июля.