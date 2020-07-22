Россиянам пообещали деньги за отдых внутри страны

Россиянам пообещали деньги за отдых внутри страны
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Туристы получат компенсацию до 15 тысяч рублей

Россияне, которые решили отдохнуть на территории нашей страны до конца этого года, могут рассчитывать на компенсацию расходов. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал туристам от 5 до 15 тыс. рублей.

Правительство приняло решение выделить еще 15 млрд. рублей на развитие внутреннего туризма. Часть этих денег и пойдет на выплаты отдыхающим, рассказал Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства. Окончательная сумма компенсации будет зависть от тура.

Также стало известно, что Ростуризм совместно с оператором платежной системы "МИР" разрабатывает систему кешбэка за приобретенный тур по России, сообщает АТОР. При этом его стоимость не должна быть меньше 25 тыс. рублей.

Так, если сумма поездки будет до 50 тыс. руб., то отдыхающему выплатят компенсацию в 5 тыс. рублей. За покупку тура до 75 тыс. вернут 10 тысяч. 15 тыс. заплатят за поездки, стоимость которых превышает 75 тыс. рублей.

Во время выступления Мишустин подчеркнул, что главная цель правительства – улучшить качество жизни каждого жителя нашей страны, передает "Царьград".

Также премьер подчеркнул, что Россия справляется с пандемией коронавируса лучше, чем другие государства, пишет "ФедералПресс". Так, в нашей стране число заболевших на тысячу человек в два раза меньше, чем в США и Бразилии. За последние сутки COVID-19 в России заразились 5862 человек.

Карина СИРАЗОВА

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