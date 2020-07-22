Актуальная статистика по коронавирусу в России на 22 июля

Актуальная статистика по коронавирусу в России на 22 июля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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За сутки от COVID-19 выздоровели 9669 человек

В России за сутки коронавирус нашли у 5862 человек в 83 регионах. У 25,9% пациентов не было симптомов. Таким образом, за все время эпидемии в стране заразились 789190 россиян. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Москве, которая по-прежнему сохраняет лидерство по числу новых случаев заболевания, диагноз подтвердили у 638 горожан. На втором месте расположилась Свердловская область, где выявили 234 новых заразившихся. Следом идет Ханты-Мансийский АО – там 221 человека подхватили COVID-19.

За сутки умерли 165 человек. За все время эпидемии – 12 745 россиян.

От инфекции из Китая за сутки излечились 9 669 жителей страны. В Москве выздоровели 1168 за день, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает телеграм-канал оперштаба. За все время болезнь победили 572053 россиян. 

Ранее стало известно, что из-за улучшающейся ситуации с эпидемией в Санкт-Петербурге готовятся к новому этапу отмены ограничительных мер. Также по стране возобновили работы визовые центры Франции, но подать документы пока могут не все жители. 

Полина ИВАНОВА

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