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Чуть меньше, чем через неделю в Санкт-Петербурге откроются кафе и торговые центры. Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов.
Теперь вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгению Елину предстоит решить этот вопрос с Роспотребнадзором. По мнению Беглова, в открытии ресторанов ТЦ заинтересован сам город, так как получает от них налоги. Об этом говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Как уточняет "Пятый канал", на заседании правительства предлагалось перейти к этому этапу отмены ограничений из-за эпидемии коронавируса через неделю или две, но Беглов не согласился с такой позицией.
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