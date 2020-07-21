Санкт-Петербург снимает часть ограничений из-за коронавируса

Жители Северной столицы смогут ходить в рестораны с 27 июля

Чуть меньше, чем через неделю в Санкт-Петербурге откроются кафе и торговые центры. Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов. 

Теперь вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгению Елину предстоит решить этот вопрос с Роспотребнадзором. По мнению Беглова, в открытии ресторанов ТЦ заинтересован сам город, так как получает от них налоги. Об этом говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга. 

Как уточняет "Пятый канал", на заседании правительства предлагалось перейти к этому этапу отмены ограничений из-за эпидемии коронавируса через неделю или две, но Беглов не согласился с такой позицией. 

Полина ИВАНОВА

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