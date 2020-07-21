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Семь игроков хоккейного клуба ЦСКА заразились коронавирусом. Об этом 21 июля проинформировали на сайте спортивной организации.
Уточняется, что болезнь у хоккеистов протекает бессимптомно. За состоянием их здоровья следят медики клуба. Кроме того, в ЦСКА ждут проведения обследования, которое должен организовать Роспотребнадзор.
RT дополняет, что спортсмены сдают тесты на коронавирус еженедельно. В ближайшее время хоккеистов ждет очередное плановое обследование.
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