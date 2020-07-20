Россиянам возобновили выдачу европейских виз

Россиянам возобновили выдачу европейских виз
Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Французские визовые центры возобновили работу и начали прием заявлений

Несмотря на то что Франция возобновила выдачу виз россиянам, получить их смогут далеко не все. На данный момент визовые центры будут принимать заявления только от тех граждан, которые планируют ехать во Францию для того, чтобы получать образование, по работе, нуждаются в воссоединении семьи или возвратной визе. 

Как сообщает VFS Global, прием заявлений на другие категории виз пока осуществляться не будет. Обязательным условием посещения центра будет ношение маски и перчаток, а также бесконтактное измерение температуры на входе. 

"Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, что по-прежнему определяется действующими на границах правилами, а также доступом к воздушным перевозкам", – предупреждает VFS Global на своем официальном сайте.

Напомним, что международное авиасообщение было прекращено еще в конце марта 2020 года для борьбы с пандемией коронавируса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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