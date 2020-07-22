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Выпускники Москвы отметят 24 июля окончание школы в Парке Горького, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Это стало возможным благодаря тому, что снижается число заболевших. Однако к организации праздника подойдут со всей серьезностью, отмечает телеканал "МИР24". Сотрудники, которые будут там работать, проверятся на коронавирус, а школьникам измерят температуру перед началом торжества, передает "Москва 24".
На входе будет тепловизор, а также дезинфектор для одежды и рук. Всем пришедшим выдадут маски. Все зоны развлечений и отдыха будут обрабатываться специальными средствами.
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