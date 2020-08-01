Россия открыла границу с Абхазией

Граждане РФ могут уехать из страны уже сегодня

Россияне с 1 августа могут попасть в Абхазию. Такое распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства, граждане Абхазии также без проблем могут приехать в Россию. 

Власти закрыли границы 27 марта из-за пандемии коронавируса. С субботы россияне могут улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. В СМИ также ходят слухи о том, что в скором времени Россия может запустить авиасообщение со всеми странами. С 15 числа россияне могут улететь в Женеву. 

Полина ИВАНОВА

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