Самолеты будут летать раз в неделю

С 15 августа россияне смогут попасть в Швейцарию. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе.

Как пишет РИА "Новости", рейсы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.

Напомним, с 1 августа Россия открыла границы с Турцией, Великобританией и Танзанией. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия возобновит авиасообщение со всеми странами с 11 августа, но в Росавиации не стали комментировать эту информацию.