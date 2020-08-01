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С 15 августа россияне смогут попасть в Швейцарию. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе.
Как пишет РИА "Новости", рейсы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.
Напомним, с 1 августа Россия открыла границы с Турцией, Великобританией и Танзанией. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия возобновит авиасообщение со всеми странами с 11 августа, но в Росавиации не стали комментировать эту информацию.
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