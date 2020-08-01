СМИ: Россия подумывает возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

СМИ: Россия подумывает возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com
Однако в Росавиации отказались комментировать эти слухи

Росавиация не стала отвечать на вопрос журналистов о том, что РФ может запустить полное международное авиасообщение уже с 11 августа. 

Как пишет РИА "Новости", СМИ распространили информацию о том, что Россия обсуждает возможность массово открыть границы, но этот вопрос окончательно пока не решен. В агентстве решили уточнить у Росавиации, так ли это, но там отказались комментировать эти слухи.

Россия закрыла границы 27 марта из-за пандемии коронавируса. Сегодня, с 1 августа впервые за долгое время россияне могут выехать в другие страны. Авиасообщение запущено с Турцией, Танзанией и Великобританией. Однако некоторые россияне сразу же столкнулись с проблемами – авиакомпании стали массово отменять полеты за границу, а их билеты сгорели. 

В туротрасли говорили о том, что и другие страны подумывают пустить на свою территорию российских туристов, а вот Европа не планирует пока открывать границы для россиян – в ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса не раньше середины августа. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что нужно помнить путешественнику при поездке в Турцию летом 2020 года. 

Полина ИВАНОВА

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