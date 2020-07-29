В этих государствах хотели бы принять российских туристов уже в августе

Хорватия и Мальта ждут путешественников из России. Источники рассказали АТОР, что эти страны могли бы возобновить авиасообщение с РФ уже в августе.

Как говорится на сайте организации, другие страны Европы пока не готовы открывать свои границы для россиян из-за эпидемиологической обстановки.

При этом Финляндия и Эстония намерены впускать российских туристов на свою территорию не раньше конца августа, уточняет URA.RU.

Официальный же запрет для граждан нашей страны на въезд в Европу действует до 31 июля.

Ранее стало известно, что россияне могут улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию.