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Хорватия и Мальта ждут путешественников из России. Источники рассказали АТОР, что эти страны могли бы возобновить авиасообщение с РФ уже в августе.
Как говорится на сайте организации, другие страны Европы пока не готовы открывать свои границы для россиян из-за эпидемиологической обстановки.
При этом Финляндия и Эстония намерены впускать российских туристов на свою территорию не раньше конца августа, уточняет URA.RU.
Официальный же запрет для граждан нашей страны на въезд в Европу действует до 31 июля.
Ранее стало известно, что россияне могут улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию.
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