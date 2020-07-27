Еще две страны: куда россияне смогут полететь в августе

Заграничные курорты готовы принять туристов, несмотря на отсутствие прямых рейсов

После открытия границ России с Турцией, Танзанией и Великобританией в августе у отдыхающих появится возможность улететь в еще две страны. Эксперты рассказали, какие государства ждут российских туристов.

Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы скорее всего станут доступны для отдыхающих, считают туроператоры. Прямых рейсов между Россией и этими странами пока нет, но туристы смогут попасть туда через Турцию стыковочным маршрутом, рассказал Тарас Кобищанов.

Он напомнил, что в ОАЭ готовы принять российских туристов при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус. На Мальдивы, по словам туроператоров, будет попасть сложнее из-за меньшего выбора рейсов, однако эта страна тоже готова к приезду отдыхающих, пишет TourDom.ru.

Об открытии границ стало известно 24 июля. При каких условиях россияне смогут улететь на зарубежные курорты – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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