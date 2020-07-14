Восемь стран открыли границы для российских туристов

Восемь стран открыли границы для российских туристов
Фото: pixabay.com
Отдохнуть россияне смогут только при соблюдении определенных условий

Восемь стран официально выразили готовность принять российских туристов. Но в условиях эпидемии коронавируса попасть на их территорию россияне смогут только при определенных условиях.

На сайте Ассоциации российских туроператоров опубликовали список государств, которые уже могут посетить граждане России.

Это такие страны, как:

  • Турция;
  • ОАЭ;
  • Хорватия;
  • Куба;
  • Доминиканская Республика;
  • Мексика;
  • Египет;
  • Мальдивы.


Однако прежде чем покупать билеты и собирать чемоданы, российским туристам стоит ознакомиться с условиями посещения этих стран.

Условия следующие:

  • Турция – при прелету пассажиры должны будут пройти выборочный тест на коронавирус;
  • ОАЭ – необходимо предоставить справку с отрицательным тестом наCOVID-19 и установить специальное приложение. Тест на вирус должен быть сделан максимум за 96 часов до прибытия в страну.
  • Хорватия – у туриста должна быть открыта шенгенская или хорватская виза. Также нужно предоставить справку с отрицательными результатами теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее 48 часов.
  • Куба – в кубинском аэропорту нужно будет сдать тест на COVID-19, проводится он бесплатно.
  • Доминиканская Республика – предоставить декларацию здоровья и пройти термометрию по прилету.
  • Мексика – заполнить анкету в аэропорту.
  • Египет – пройти термометрию и заполнить декларацию здоровья.
  • Мальдивы – измерить температуру в аэропорту.

Ранее российские туристы пожаловались на переполненные пляжи в Крыму и потребовали "открыть Турцию". Теперь у россиян будет возможность отдохнуть в стиле "ол инклюзив"  на турецких курортах.

Александра ЛЕОНИДОВА

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