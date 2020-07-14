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Восемь стран официально выразили готовность принять российских туристов. Но в условиях эпидемии коронавируса попасть на их территорию россияне смогут только при определенных условиях.
На сайте Ассоциации российских туроператоров опубликовали список государств, которые уже могут посетить граждане России.
Это такие страны, как:
Однако прежде чем покупать билеты и собирать чемоданы, российским туристам стоит ознакомиться с условиями посещения этих стран.
Условия следующие:
Ранее российские туристы пожаловались на переполненные пляжи в Крыму и потребовали "открыть Турцию". Теперь у россиян будет возможность отдохнуть в стиле "ол инклюзив" на турецких курортах.
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