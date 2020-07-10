"Откройте Турцию": отдыхающие в Крыму пожаловались на "муравейник из людей"

"Откройте Турцию": отдыхающие в Крыму пожаловались на "муравейник из людей"
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
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На российских пляжах и в отелях закончились места из-за наплыва туристов

Границы нашей страны по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса, поэтому россияне заполонили отечественные курорты. С каждым днем туристов становится все больше, к чему местные отели оказались просто не готовы. Впечатлениями отдыхающих поделились турагенты в соцсетях.

По их словам, как на крымских, так и на краснодарских пляжах мест нет – люди буквально лежат друг на друге. Один из отдыхающих даже прислал видео, которое завершил мольбой: "Откройте Турцию!".

Одна из туристок также написала, что заполнены не только городские пляжи, но и пансионаты с гостиницами. Кроме того, по вечерам в ялтинских кафе нет мест, такси порой нужно ждать больше часа, а на улицах народу столько, что приходится проталкиваться.

По отзывам туристов, персонала не хватает. Многие гостиницы оказались просто не готовы к такому количеству отдыхающих.

Несмотря на "муравейник из людей", как выразился один из интернет-пользователей, есть и положительные отзывы. Многие признаются, что ожидали худшего, но при наличии альтернативы выбрали бы зарубежный курорт, пишет Tourdom. Группа с отзывами "Трэвел Президиум" в "Фейсбук" открыта только для участников.

Ранее в Крыму предупредили о неприятностях из-за наплыва туристов.

Карина СИРАЗОВА

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