На полуострове предупредили о проблемах с движением на дорогах

В Крыму может наступить транспортный коллапс из-за наплыва туристов. Это связано с тем, что на курорты южного побережья многие едут отдыхать на собственном транспорте. Об этом рассказала эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий.

После открытия летнего сезона в Крыму на полуостров активно едут туристы. По прогнозу Министерства курортов, только в июле на Черноморском побережье отдохнут около 1,5 миллионов россиян – в регионе забронировано уже более 90% гостиниц.

Все билеты на поезда, направляющиеся в Крым, полностью раскуплены – вагоны заполнены, поделилась Бабий. Не менее популярны и авиаперелеты. По словам эксперта, обычно курортный сезон в Крыму начинается постепенно, однако в этом году он начался с первого дня.

"Такое ощущение, что только открылись ворота, и сразу же приехали очень много туристов",

– цитирует Людмилу Бабий РИА "Новости".

В этом году резко вырос спрос на российские курорты. По оценке экспертов, уже к 20 июля места в отелях могут закончиться. Впрочем, Бабий придерживается другого мнения. По ее словам, заполнены еще не все гостиницы и санатории, а о некоторых из них знают только местные жители.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что россияне отказываются платить за отдых в Крыму,