СМИ: С-400 перехватили украинские ракеты комплекса "Нептун"

СМИ: С-400 перехватили украинские ракеты комплекса "Нептун"
Кадр youtube.com
Зенитчики в Крыму отработали по Р-360 из Одессы

Противокорабельные ракеты Р-360 комплекса "Нептун", которые украинские военные запускали на полигоне под Одессой, перехватили российские ЗРК С-400 "Триумф".

Такую интересную версию выдвинуло издание Avia.pro, ссылаясь на не названных специалистов. По их данным, пуски ракет осуществлялись в радиусе действия С-400, находящихся на боевом дежурстве в Крыму. Поэтому, российские зенитчики "перехватывали украинские ракеты одну за другой".

Стоит отметить, что Р-360, сделанная на базе Х-35, это противокорабельная ракета, а С-400 защищает сухопутные объекты. Говоря другими словами, Р-360 – это не мишень для "Триумфа". Перехватить украинские ракеты в принципе могли корабли, оснащенные С-300Ф, например, например, крейсер "Москва".

Но даже и это не лучшее оружие против Х-35. Эта ракета летит низко, специально для того, чтобы ее не засек радар. Эффективнее был бы новый "Панцирь-М", которым сейчас вооружают корветы "Каракурт".

Ранее не Украине заявили, что завершили испытания противокорабельного комплекса "Нептун", который в скором времени должны поставить в войска. Система стала предметом спора между российскими и украинскими военными экспертами. По версии последних, Киев значительно улучшил советскую Х-35, однако в Москве уверяют, что это та же самая ракета.

Александр ИЛЬИН

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