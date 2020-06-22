Ракету для "Нептуна" собрали по оставшейся документации

Украине удалось сделать свою версию ракеты Х-35 благодаря оставшейся в стране после 1991 года рабоче-конструкторской документации.

Во времена СССР в стране были центры хранения этих документов для организации мобилизационного производства на случай войны. Украинцы делали некоторые элементы для этой ракеты. Об этом в интервью "Утро.Ру" рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Надо отдать им должное: они, наконец, упорно допилили на собственной промышленной базе эти советские ракеты", – сказал эксперт.

Однако, по его словам, каких-то заметных улучшений в ракете достичь не удалось, причем в том числе, в головке самонаведения (ГСН).

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов в своей статье для издания "Деловая столица" назвал головку самонаведения этой ракеты ее отличительной особенностью. По его словам, перед распадом СССР на Украине были только элементы и оснастка для корпусов этой ракеты.

Поэтому специалистам КБ "Луч" ГСН пришлось делать самостоятельно. Также с нуля пришлось делать все машины комплекса. Использовалась ли при этом советская рабоче-конструкторская документация, он не уточнил.

Информация о головке самонаведения ракеты Р-360 для комплекса "Нептун" появилась осенью прошлого года. Тогда компания "Радіонікс", которая и работала над ГСН, опубликовала на сайте Defense Express видео своей новинки, обнародовав часть ее характеристик. В частности, говорится, что она относится к комбинированному активному радиолокационному двухдиапазонному типу.

Ракета летит на относительно низкой высоте и управляется инерциальной системой, а также по GPS. При приближении к цели, которую она может распознать за 50 км, Р-360 поднимается ввысь на несколько сот метров и включает головку самонаведения.

После того, как она распознает цель, ракета снова снижается и уже на малой высоте идет к цели. Поражены могут быть и маневрирующие цели, так как головка обладает углами отклонения в плюс-минус 60 градусов. Для сравнения, у американской ракеты "Гарпун" это плюс-минус 45. При этом, по данным "Радіонікс", ГСН надежно защищена от помех.

Стоит отметить, что у Х-35 тоже активная радиолокационная головка, которая может работать в условиях радиоэлектронного противодействия. На современных Х-35 стоит АРГС-35 разработки "Радар-ММС".

Угол горизонтального обзора у нее указан плюс-минус 45 градусов, то есть, как у американской "Гарпун". Значит ли это, что украинская Р-360 превосходит по этому показателю российскую Х-35, сказать трудно. Для этого нужны подробные отчеты с испытаний обеих ракет.

В любом случае, Россия использует Х-35 на море, в воздухе и на суше, в то время как Украина пока располагает лишь сухопутным комплексом "Нептун". Испытания его завершены, но массовый выпуск так и не начался.

Вдобавок, даже Жирохов признал, что Черноморский флот способен отразить массовую атаку "Нептунов". Украине катастрофически не хватает кораблей и авиации. Ракета Р-360, скорее всего, превосходит по точности старые советские образцы Х-35, но современные российские ракеты давно другие, не говоря уже о Х-35У, обладающей дальностью пуска до 260 км.

"Убийцей" Крымского мост ракету Р-360 начали называть в СМИ, то ли в шутку, то ли всерьез с лета прошлого года. Тогда экс-глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина могла бы уничтожить мост из комплекса "Нептун".