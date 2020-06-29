На Павлограде рассекретили дальнобойную ракету

В Павлограде рассекретили характеристики украинских ракет для РСЗО "Ольха-М" с дальностью более 200 км. Как и "Нептун", эту систему в вооруженных силах Украины позиционируют как оружие для достойного отпора "российским агрессорам".

Реактивная система залпового огня сделана на базе советского "Смерча", однако главное в ней – это корректируемый боеприпас. В киевском конструкторском бюро "Луч" уже заявляли об успешных испытаниях ракет с дальностью 70 и 120 км, однако отметка в 200 км выглядит практически неправдоподобно.

Репортаж с Павлодарского химического завода, где производятся ракеты, сделал украинский "5 канал".

Как выяснили журналисты, на нем производятся как советские 9М55 для "Смерчей", так и новые реактивные корректируемые Р624М "Ольха-М". Фотографии опубликовало издание Defense Express.

Сообщается, что у ракеты Р624М с боевой частью 170 кг две версии – с дальностью 123 км и 140 км.

У Р624М-1 четыре версии: с боевой частью 170 кг и дальностью 140 и 154 км, плюс с боевой частью 236 кг – с дальностью 108 и 121 км.

А вот у Р624М-2 есть версия с дальностью 202 км. Добиться такого результата удалось за счет топлива класса 1.1. Импульс тяги был увеличен на 18%, а дальность на 40%. В результате, даже обычный советская ракета, по словам разработчика, пролетит не 70 км, а 100.

Ракеты планируют принять на вооружение в 2021 году, и примерно в это же время – начать серийное производство "Ольха-М". Пока изготовлены лишь прототипы.