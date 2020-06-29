Украинская "Ольха-М" превзошла российскую "Смерч"

Украинская "Ольха-М" превзошла российскую "Смерч"
Фото: Zuma\TASS
На Павлограде рассекретили дальнобойную ракету

В Павлограде рассекретили характеристики украинских ракет для РСЗО "Ольха-М" с дальностью более 200 км. Как и "Нептун", эту систему в вооруженных силах Украины позиционируют как оружие для достойного отпора "российским агрессорам".

Реактивная система залпового огня сделана на базе советского "Смерча", однако главное в ней – это корректируемый боеприпас. В киевском конструкторском бюро "Луч" уже заявляли об успешных испытаниях ракет с дальностью 70 и 120 км, однако отметка в 200 км выглядит практически неправдоподобно.

Репортаж с Павлодарского химического завода, где производятся ракеты, сделал украинский "5 канал".

Как выяснили журналисты, на нем производятся как советские 9М55 для "Смерчей", так и новые реактивные корректируемые Р624М "Ольха-М". Фотографии опубликовало издание Defense Express.

Сообщается, что у ракеты Р624М с боевой частью 170 кг две версии – с дальностью 123 км и 140 км.

У Р624М-1 четыре версии: с боевой частью 170 кг и дальностью 140 и 154 км, плюс с боевой частью 236 кг – с дальностью 108 и 121 км.

А вот у Р624М-2 есть версия с дальностью 202 км. Добиться такого результата удалось за счет топлива класса 1.1. Импульс тяги был увеличен на 18%, а дальность на 40%. В результате, даже обычный советская ракета, по словам разработчика, пролетит не 70 км, а 100.

Ракеты планируют принять на вооружение в 2021 году, и примерно в это же время – начать серийное производство "Ольха-М". Пока изготовлены лишь прототипы.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
Ответить
Какое наше дело до секретов психушки под названием ”Украина”?
Валентина Пантелеева
Ответить
Почему же российские СМЕРЧ. когда советские. Когда пишете, будьте внимательнее и сравнивайтесодержание с заголовком
1
новости партнеров

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей