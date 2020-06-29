Головной корабль перспективной серии может появиться через два года

Объединенная судостроительная корпорация планирует выпустить для нужд Минобороны шесть эсминцев проекта 23560 "Лидер", если такой заказ поступит. Об этом заявил сегодня глава ОСК Алексей Рахманов.

Он отметил, что компания знает, где будут строиться новые атомные ракетные эсминцы, но не конкретизировал предприятие. По его словам, головной корабль перспективной серии "Лидер" может быть сдан после 2022 года.

У эсминца будет сверхпрочная броня на основе сплава керамики и кевлара, что повысит запас живучести судна, пишет издание "ПолитЭксперт". Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.

Водоизмещение корабля составит около 14-15 тыс тонн. На борту разместится атомная энергоустановка и 8 универсальных пусковых установок для ракет различного типа. Эсминец оснастят технологией малой радиолокационной заметности.

Отмечается, что "Лидер" строится не для долгих океанских походов, а для боевых дежурств у границ России. Корабли этой серии должна прикрывать береговая батарея.

Напомним, еще в прошлом году стали известны некоторые детали нового эсминца. "Утро.ру" писало, что "Лидер" по водоизмещению может сравняться с атомным крейсером "Петр Великий".

