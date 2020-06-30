"Спайки" будут наводить на цели беспилотники

Известный израильский производитель вооружений - компания Rafael - объявила о планах поставить в Польшу противотанковые ракеты Rafael SPIKE с дальностью до 32 километров.

Учитывая, что поляки готовятся к противостоять только одному противнику - России, - при неблагоприятном сценарии эти ракеты могут полететь в Т-72Б3, Т-90, Т-80БМВ и другие российские танки. Ставить комплексы предполагается на польские бронеавтомобили KTO Rosomak 8x8 или советские БМП-1, которые достались Варшаве по наследству.

Как пишет The National Interest, Rafael участвует в целой программе по уничтожению танков, которая называется Ottokar-Brzoza.

Ракеты умные: блок управления NLOS определяет цели визуально без использования лазерного наведения, радара или GPS. В условиях плохой погоды, в дыму и пыли, при воздействии средств РЭБ это очень важно, так как головки с лазерным или инфракрасным наведением могут подвести.

Rafael SPIKE использует наводчиков на земле или беспилотники. Ракеты будет производить польская фирма Mesko по лицензии. Каждая установка вмещает 8 ракет, при этом она совмещена с другими ракетами SPIKE, которые Польша уже использует – SPIKE LR и SPIKE LR2.

Ранее Польша заявила, намерена избавиться от советской техники и вооружения, в частности, истребителей МиГ-29, которые она хочет заменить на американские F-35. Исключение составляют танки Т-72, которые достались полякам от СССР в количестве 500 штук.