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Польша готовит советские танки Т-72 для войны с Россией

Польша готовит советские танки Т-72 для войны с Россией
Фото: commons.wikimedia.org
С остальным сделанным в СССР вооружением Варшава готова распрощаться

Польша продолжит эксплуатировать танки советского производства Т-72, хотя и планирует отказаться от всего российского.

Об этом накануне заявил в интервью The Defense News глава польских вооруженных сил генерал Раймунд Анджейчак. По его словам, Варшава предпочтет купить украинское, в том числе запчасти для Ми-24, лишь бы не контактировать с Москвой.

Однако с танками дело обстоит сложнее. Со времен Варшавского договора у Польши осталось 500 танков Т-72, половина из которых модернизирована до версии PT-91. Вместе с тем поляки собираются отправить в отставку советские МиГ-29 и Су-22, в надежде заполучить заветные американские F-35.

Анджейчак выражает надежду, что в будущем Польша станет основным плацдармом США в развертывании сил против России, чтобы американцам не пришлось возвращаться в Германию для пополнения сил. Больше военных баз, больше военнослужащих США и пунктов материально-технического обеспечения – такие главные задачи сейчас стоят перед Минобороны Польши.

Александр ИЛЬИН

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