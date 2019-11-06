Военные США заказали в Голливуде Т-72 и БТР-90 из-за России

Нацгвардейцев натаскают на русских танкистов

Американская Национальная гвардия заказала голливудские Т-72 и БТР-90, чтобы натаскать своих солдат на российских военных.

Как пишет The Army Times, бюро Национальной гвардии заключило контракт с голливудской компанией Westefx, которая создавала бутафорскую технику для таких фильмов, как "Джеймс Бонд" и "Заложница".

Гвардейцы заказали "липовые" российские танки и бронетранспортеры на базе "Хамви". На бронеавтомобили просто поставят бутафорские башни и корпусы, чтобы они были похожи на машины "агрессоров".

Всего нацгвардейцы закажут 60 машин, после чего их отправят в тренировочный центр Орчард в штате Айдахо. Затем "голливудские" Т-72 и БТР-90 будут расстреливать штурмовики А-10 и танкисты в "Абрамсах".

Майор Аарон Аммерман, руководящий программой Exportable Combat Training Capability, уже заявил, что новые машины обозначат наиболее реалистичную угрозу на предстоящих маневрах.

Бутафорский Т-72 будет имитировать стрельбу из российской 125-мм пушки, а также огонь из пулеметов. Не менее реалистично станут выглядеть и БТР-90, которые, по данным американской компании, вообще будет трудно отличить от настоящих.