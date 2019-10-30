Российские Т-72 появились в США

Американцы заждались танков и БТР

Для маневров находчивые военные привлекли голливудских специалистов.

Нацгвардия США захотела сделать борьбу с "агрессором" более реалистичной. Для этого американцы попросили компанию, которая занимается спецэффектами, создать специальный "грим", который превратит многоцелевые колесные транспортные средства, или Humvee, в боевые танки Т-72 и БТР.

"Они не будут похожи Humvee. Они будут выглядеть и действовать как Т-72 и БТР-90", – приводит Defence Blog заявление сержанта Клинтона Дорамуса, который отвечает за эксплуатацию "танков".

Тренироваться на голливудских "боевых" машинах нацгвардия, судя по всему, решила из финансовых соображений. Настоящие танки для учений обойдутся гораздо дороже Humvee, которые стоят в районе 30 тысяч долларов.

12 комплектов маскировки под Т-72 спецы уже установили. В ближайшие три года переоборудуют для маневров еще 48 машин.

Ранее "Утро" писало о югославских Т-72, которые обошли советские аналоги.