Югославские Т-72 превзошли советские аналоги

Белград сделал "машину мечты"

Во всем мире известны российские, американские, европейские и израильские танки. На протяжении десятилетий эти страны старались создать лучшую машину и опередить конкурентов. Гонка продолжается и сейчас, хотя столкновение Т-80 и "Абрамса" теперь не кажется таким реальным как это было в середине 80-х.

Авторы The National Interest вспомнили другие, не менее интересные машины – югославские М-84 и М-91. В те времена на Балканах одновременно "заигрывали" с советскими и западными технологиями. И если М-84 был югославской версией советского Т-72М, М-91 "Вихрь" стал уже чем-то своим и очень интересным. Но война и последующий развал Югославии поставили крест на этой машине.

Как верно напоминает NI, история югославских танков начинается с конца 40-х годов, когда Иосиф Сталин поссорился с Броз Тито. Тогда СССР прекратил экспорт танков на Балканы, а Броз Тито спросил рабочих на фабрике имени Петара Драпшина, смогут ли они сделать танк сами. В итоге те собрали несколько машин на базе Т-34/85 и назвали их "Тип А".

Этого было мало, поэтому югославы заключили соглашение с Штатами и приобрели "Шерманы", "Паттоны", "Хеллкаты" и "Джексоны".

Затем Тито все-таки помирился со Сталиным и на Балканах появились советские Т-55, Т-54А, СУ-100 и Т-34 образца 1960-го года.

Немного позже их заменили Т-55А, а затем дело дошло и до Т-72. Но произошло следующее: Советский Союз продал лицензию на производство Т-72 ЧССР и Польше в первую очередь, а для югославов условия уже были хуже.



Тем не менее, Белград начал делать свои Т-72MJ. Первый такой танк сошел с конвейера в 1983 году и от Т-72М его отличала полностью цифровая система управления вооружением. К тому моменту югославские инженеры значительно улучшили советскую машину.

Акцент был сделан на точность. Инженеры добавили датчик бокового ветра, улучшили механизм стабилизации с помощью дополнительных гироскопов.

В 1987 году появилась версия М-84А, в которой броню довели до уровня Т-72М1. На машину поставили двигатель V-46TK мощностью 1000 л.с. Танк стал боле мощным и маневренным.

Но этого все равно было недостаточно. Тогда югославы задумали полностью свою машину – М-91. В Белградском военном техническом институте с воодушевлением взялись за работу. Но из-за развала Югославии к 1991 году успели сделать только три корпуса и три башни (две литые и одна сварная). Наиболее готовый танк оказался в Хорватии, там его и собрали. Но в серии уйти он уже не мог, хотя по задумке массовый выпуск должен был начаться с 1994 года.

Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом М-91 составляла 1200 л.с. Танк разгонялся по шоссе до 75 км/час и ускорялся до 32 км/час за 7 секунд. В этом он не уступал лучшим машинам с газотурбинной установкой. По бездорожью танк мог ехать со скоростью 50 км/час.

Что касается вооружения, то югославам удалось увеличить точность стрельбы из пушки 2А46М, которая "перекочевала" с Т-72. Дульный датчик, автозагрузчик снарядов, как у Т-64, позволяющий увеличить скорострельность до 10 выстрелов в минуту, гидравлический привод башни – в новом танке инженеры собрали лучшие западные и советские технологии. Однако как и в случае с СССР, 1991 год не оставил никаких надежд конструкторам.