Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Югославские Т-72 превзошли советские аналоги

Югославские Т-72 превзошли советские аналоги
Фото: commons.wikimedia.org
Белград сделал "машину мечты"

Во всем мире известны российские, американские, европейские и израильские танки. На протяжении десятилетий эти страны старались создать лучшую машину и опередить конкурентов. Гонка продолжается и сейчас, хотя столкновение Т-80 и "Абрамса" теперь не кажется таким реальным как это было в середине 80-х.

Авторы The National Interest вспомнили другие, не менее интересные машины – югославские М-84 и М-91. В те времена на Балканах одновременно "заигрывали" с советскими и западными технологиями. И если М-84 был югославской версией советского Т-72М, М-91 "Вихрь" стал уже чем-то своим и очень интересным. Но война и последующий развал Югославии поставили крест на этой машине.

Как верно напоминает NI, история югославских танков начинается с конца 40-х годов, когда Иосиф Сталин поссорился с Броз Тито. Тогда СССР прекратил экспорт танков на Балканы, а Броз Тито спросил рабочих на фабрике имени Петара Драпшина, смогут ли они сделать танк сами. В итоге те собрали несколько машин на базе Т-34/85 и назвали их "Тип А".

Этого было мало, поэтому югославы заключили соглашение с Штатами и приобрели "Шерманы", "Паттоны", "Хеллкаты" и "Джексоны".

Затем Тито все-таки помирился со Сталиным и на Балканах появились советские Т-55, Т-54А, СУ-100 и Т-34 образца 1960-го года.

Фото: commons.wikimedia.orgНемного позже их заменили Т-55А, а затем дело дошло и до Т-72. Но произошло следующее: Советский Союз продал лицензию на производство Т-72 ЧССР и Польше в первую очередь, а для югославов условия уже были хуже.

Тем не менее, Белград начал делать свои Т-72MJ. Первый такой танк сошел с конвейера в 1983 году и от Т-72М его отличала полностью цифровая система управления вооружением. К тому моменту югославские инженеры значительно улучшили советскую машину.

Акцент был сделан на точность. Инженеры добавили датчик бокового ветра, улучшили механизм стабилизации с помощью дополнительных гироскопов.

В 1987 году появилась версия М-84А, в которой броню довели до уровня Т-72М1. На машину поставили двигатель V-46TK мощностью 1000 л.с. Танк стал боле мощным и маневренным.


Но этого все равно было недостаточно. Тогда югославы задумали полностью свою машину – М-91. В Белградском военном техническом институте с воодушевлением взялись за работу. Но из-за развала Югославии к 1991 году успели сделать только три корпуса и три башни (две литые и одна сварная). Наиболее готовый танк оказался в Хорватии, там его и собрали. Но в серии уйти он уже не мог, хотя по задумке массовый выпуск должен был начаться с 1994 года.

Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом М-91 составляла 1200 л.с. Танк разгонялся по шоссе до 75 км/час и ускорялся до 32 км/час за 7 секунд. В этом он не уступал лучшим машинам с газотурбинной установкой. По бездорожью танк мог ехать со скоростью 50 км/час.

Что касается вооружения, то югославам удалось увеличить точность стрельбы из пушки 2А46М, которая "перекочевала" с Т-72. Дульный датчик, автозагрузчик снарядов, как у Т-64, позволяющий увеличить скорострельность до 10 выстрелов в минуту, гидравлический привод башни – в новом танке инженеры собрали лучшие западные и советские технологии. Однако как и в случае с СССР, 1991 год не оставил никаких надежд конструкторам. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Брал взятки миллионами: в Киеве открыли неприятную правду про Порошенко

Экс-глава Незалежной умело использовал смену власти в стране

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей