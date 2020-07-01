Происшествие американцы связали с испытаниями "Буревесника"

В США "нашли" связь между скачком радиации в Западной Европе, зафиксированным ранее в июне, с испытаниями в России крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревесник". Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

В публикации говорится, что один из обнаруженных изотопов йод-131 имеет искусственное происхождение с периодом полураспада в восемь суток. Отмечается, что он представляет собой один из продуктов ядерной реакции.

Как полагают специалисты из Норвегии, вероятный источник радиации находится в западной части России. Впрочем, точных подтверждений этому ни у кого нет, подчеркивается в статье.

Также указывается, что власти РФ заявляют о штатной работе атомных станций, там нет никаких происшествий. "Однако у России есть истории утечки радиации и сокрытия их", утверждается в публикации.

Даже если близлежащие российские атомные станции функционируют нормально, радиация откуда-то пришла, пишут авторы, а Москва по-прежнему испытывает "Буревестник". Разработка этой ракеты идет с авариями и задержками, констатируется в статье.

Ранее в июне The Barents Observer сообщил о фиксации датчиками радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции превышение уровня радиоактивных веществ в приграничных с Россией районах.

Напомним, Минобороны РФ в августе 2019 г. под Северодвинском проводило испытания жидкостного реактивного двигателя, в ходе которых произошел взрыв. В ведомстве сообщили о гибели нескольких военных и гражданских специалистов.Тогда же в СМИ появилась информация, что якобы испытывали двигатель крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник".