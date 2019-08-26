Всплыли неожиданные детали взрыва под Северодвинском

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Специалисты из Норвежского фонда геолого-физических исследований (NORSAR) установили, что второй взрыв, зафиксированный 8 августа на Севере Европы, произошел не в России, а в Финляндии. Об этом сегодня говорится в обновленном заявлении организации.
С чего все началось.
В конце прошлой недели в СМИ со ссылкой на NORSAR написали, что в злопамятный день, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием, с разницей в 2 часа были выявлены еще два колебания. В России данную информацию опровергли, пишет "Интерфакс".
И вот в понедельник, 26 августа, на сайте норвежской организации появилось обновленное сообщение о происходящем 8 августа на европейском Севере.
"Дальнейший анализ события с дополнительными сейсмическими данными показывает, что событие также может быть связано с добычей полезных ископаемых в Финляндии", – говорится в заявлении NORSAR.
Указывается, что эпицентр второго взрыва находился на 1-2 градуса западней первого.
Также отмечается, что фонд не имеет данных о "повышенной радиоактивности на нашей станции на Шпицбергене". Там пояснили, что ветер со стороны Архангельска дул в другую сторону.
"Станция не могла бы зарегистрировать следы радиации даже если бы они и были", – утверждают норвежские эксперты.
В заявлении подчеркивается, что согласно анализу NORSAR, трагический инцидент под Северодвинском "не подпадает под действие договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)".
Ранее сегодня Росгидромет сообщил об обнаружении в небе на Севере РФ в районе испытаний радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана. Исходя из этого в Гринпис России сделали свой вывод: "Эта информация подтверждает версию о выбросе инертных радиоактивных газов (ИРГ), которые наиболее вероятно образовались в реакторе".
В свою очередь и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов рассказал, что "проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны".
Он подтвердил утверждение NORSAR о том, что ЧП в Архангельской области, в результате которого погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область) и два специалиста Минобороны РФ, не имеет отношения к предмету ДВЗЯИ, передает РИА "Новости".
"По
данным МЧС России по Архангельской области, радиационный фон в
упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне. Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать
некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет", – заверил Карпов.
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