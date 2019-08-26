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Север России накрыло радиоактивное облако

Север России накрыло радиоактивное облако
Фото: pixabay.com
Причиной явления стал взрыв ядерной ракеты

После ЧП на полигоне под Северодвинском в небе над северными регионами страны образовалось облако радиоактивных инертных газов. Это стало причиной кратковременного повышения радиоактивного фона. С таким заявлением сегодня выступила Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

С 8 по 23 августа в Архангельской области проводился мониторинг радиационной обстановки. Метеорологи измеряли активность и проводили гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях.

"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы",

– говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Росгидромета, которое приводит "Интерфакс".

Фото: www.globallookpress.com

Специалисты особо подчеркнули, что к нынешнему моменту обстановка в регионе нормализировалась. "В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", – отметили в Росгидромете.

Радиационный фон в Архангельской области повысился 8 августа, после того как на центральном испытательном полигоне ВМФ произошел взрыв, напоминает "Свободная пресса". Инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Погибли также двое представителей Минобороны, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следовало из сообщения Росгидромета.

Андрей ФИЛАТОВ
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