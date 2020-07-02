Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне

Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Хвалебные заявления Киева о вероятном действии комплекса "Нептун" направлены в адрес НАТО, чтобы получить деньги и оружие

Если Украина попытается нанести удар по Крымскому мосту с помощью советской ракеты "Нептун", то это для России может послужить сигналом к войне. Так прокомментировал член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан первого ранга Василий Дандыкин свежие новости из Киева о возможностях применения крылатой Р-360.

Напомним, ранее гендиректор украинского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев рассказал, что в будущем корабли ВМСУ планируется оснащать тремя такими ракетами. По его словам, один снаряд ПРО судна противника можно уничтожить за 20 секунд, тогда оно останется уязвимым. И тут по нему ударит следующая ракета Р-360.

Как отметил Дандыкин, хваленый "Нептун" является старой советской дозвуковой ракетой, которая и после модернизации сохранила старые характеристики: она способна лететь примерно 250 – 300 км с дозвуковой скоростью, не представляя опасности для средств ПВО Черноморского флота.

Он напомнил, что Крымский мост охраняется, как и весь полуостров, со всех сторон, в том числе и с Кубани. На вооружении у России в регионе имеются комплексы С-400, комплексы ближнего действия "Панцирь" и "Верба", а также системы ПВО на кораблях.

"Любой пуск ракеты приведет к ее уничтожению. Ну и сам пуск – это не просто конфликт, это предпосылка к войне. И все должны понимать, что шансов нет", – сказал "ПолитЭксперту" Дандыкин.

По его мнению, фантастические заявления о "Нептуне" киевских представителей – это всего лишь попытка напомнить Западу о себе, что они делали уже не раз. Поскольку же сейчас Украина получила статус партнера НАТО, они и пытаются выслужиться перед союзниками, демонстрируют свое рвение, чтобы получить деньги и оружие.

Дандыкин предполагает, что заявления об ударе "Нептуном" по Крымскому мосту стоит и дальше ожидать, в том числе от действующих и отставных генералов. Но все это фантазии и домыслы, резюмировал капитан первого ранга.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

Новая доплата: россияне могут получить по 50 тысяч рублей

Материальная помощь предназначена для поддержки семей с детьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей