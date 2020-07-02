Хвалебные заявления Киева о вероятном действии комплекса "Нептун" направлены в адрес НАТО, чтобы получить деньги и оружие

Если Украина попытается нанести удар по Крымскому мосту с помощью советской ракеты "Нептун", то это для России может послужить сигналом к войне. Так прокомментировал член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан первого ранга Василий Дандыкин свежие новости из Киева о возможностях применения крылатой Р-360.

Напомним, ранее гендиректор украинского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев рассказал, что в будущем корабли ВМСУ планируется оснащать тремя такими ракетами. По его словам, один снаряд ПРО судна противника можно уничтожить за 20 секунд, тогда оно останется уязвимым. И тут по нему ударит следующая ракета Р-360.

Как отметил Дандыкин, хваленый "Нептун" является старой советской дозвуковой ракетой, которая и после модернизации сохранила старые характеристики: она способна лететь примерно 250 – 300 км с дозвуковой скоростью, не представляя опасности для средств ПВО Черноморского флота.

Он напомнил, что Крымский мост охраняется, как и весь полуостров, со всех сторон, в том числе и с Кубани. На вооружении у России в регионе имеются комплексы С-400, комплексы ближнего действия "Панцирь" и "Верба", а также системы ПВО на кораблях.

"Любой пуск ракеты приведет к ее уничтожению. Ну и сам пуск – это не просто конфликт, это предпосылка к войне. И все должны понимать, что шансов нет", – сказал "ПолитЭксперту" Дандыкин.

По его мнению, фантастические заявления о "Нептуне" киевских представителей – это всего лишь попытка напомнить Западу о себе, что они делали уже не раз. Поскольку же сейчас Украина получила статус партнера НАТО, они и пытаются выслужиться перед союзниками, демонстрируют свое рвение, чтобы получить деньги и оружие.

Дандыкин предполагает, что заявления об ударе "Нептуном" по Крымскому мосту стоит и дальше ожидать, в том числе от действующих и отставных генералов. Но все это фантазии и домыслы, резюмировал капитан первого ранга.

