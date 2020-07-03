Специалисты усовершенствовали российский танк "Армата"

Специалисты усовершенствовали российский танк "Армата"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Боевой машине улучшили двигатель

Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.

По его словам, эта боевая машина является танком нового поколения, которой в мире нет аналогов.

Эксперт отметил, что у "Арматы" были проблемы с мощностью двигателя. Так, сначала его приходилось использовать в "щадящем" режиме. Сейчас двигатель танка имеет два режима – для мирного времени и военного, когда требуется больше мощности, пишет издание "ПолитЭксперт".

"Утро.ру" неоднократно уделяло внимание этой бронемашине. "Армата" принимала участие и в нынешнем Параде Победы, который из-за эпидемии коронавируса прошел не 9 мая, а 24 июня. После его проведения Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовившей технику к праздничному мероприятию – рассказал, что специалистам предприятия, наконец, удалось покончить с "детскими болезнями" танка.

Напомним, в 2015-ом во время генеральной репетиции Парада Победы "Армата" заглохла прямо на брусчатке Красной площади. Тогда неловкий момент представители завода пытались объяснить тем, что это с новой техникой не справились танкисты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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