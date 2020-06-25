Танк больше не заглохнет на Красной площади

"Уралвагонзаводу" удалось покончить с "детскими болезнями" танка Т-14 "Армата", и теперь механики и инженеры спокойны, когда эта техника выезжает на Красную площадь. Об этом заявил руководитель бригады, готовящей технику к Параду Победы, Михаил Бегман. По его словам, машины удалось изучить за пять лет, и теперь специалисты "знают, где какие нюансы".

В 2015 г. танк Т-14 "Армата" заглох на генеральной репетиции парада. Тогда машина остановилась напротив мавзолея. Увез ее с Красной площади водитель-испытатель "Уралвагонзавода". Позже конфуз объяснили тем, что экипаж, который набрали из срочников, якобы до конца не привык к новой технике, хотя и обучался в течение месяца.

До этого Т-14 глох на репетициях парада в Алабино. По данным "Газеты.Ru", это происходило из-за отказа органов управления агрегатами трансмиссии. Есть вероятность, что подобное произошло и на Красной площади в 2015 году.

Бригада "Уралвагонзавода", которая готовит технику к параду, состоит из 50 специалистов. После каждой репетиции проводится диагностика, анализируется работа систем.

Кроме танков Т-14, 24 июня по Красной площади прошли БМП Т-15 с модулем "Кинжал", танки Т-90М "Прорыв", а также "реактивные" Т-80БВМ.

Что касается "Арматы", то машина давно должна была поступить на вооружение, однако сроки многократно сдвигались вправо. Летом 2018 г. вице-премьер по оборонно-промышленным вопросам Юрий Борисов заявил, что Т-14 слишком дорогой для массовых закупок, и армии проще и дешевле иметь дело с Т-72Б3 и Т-90. Однако после этого заказ на танки все-таки был сделан. По контракту до конца 2021 г. "Уралвагонзавод" должен передать российским военным 132 машины на базе платформы "Армата".

Ранее в комментарии "Утро.ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, служивший в танковых войсках, сказал, что танк Т-90М не заменит "Армату", так как это машина уже следующего поколения. Поэтому, пусть даже медленно, но Т-14 и Т-15 придется поставлять в войска.