СМИ: танк Т-90М превосходит "Армату"

СМИ: танк Т-90М превосходит "Армату"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Китае пока не верят в боевую мощь Т-14

В Китае назвали российский танк Т-90М главной изюминкой парада, а вовсе не "Армату". Как пишет китайское издание "Хуаньцю шибао", именно эта машина соответствует требованиям российской армии и годится для замены устаревающих танков. Что касается, "Арматы", то, по мнению издания, эти машины стоят очень дорого, а их боевая мощь до сих пор не известна, так как пока произведено слишком мало единиц.

Т-90М значительно улучшен по сравнению с предыдущими моделями. "Хуаньцю шибао" особенно отмечает 1130-сильный дизельный двигатель, а также комплекс активной защиты "Арена", который может защитить экипаж от противотанковых гранат и управляемых ракет. Также отмечается лазерный дальномер и эффективная аппаратура постановки дымовых завес. Вооружен Т-90М, как известно, 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, как у "Арматы".

Ранее главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с "Утро.ру" отметил, что Т-90М не сможет заменить "Армату", потому что Т-14 – это машина уже следующего поколения. 

"Хуаньцю шибао" упоминает и модернизированный танк Т-80БВМ, который, благодаря газотурбинной установке, может заводиться в 50-градусный мороз, поэтому хорошо подходит для эксплуатации в Арктике.

Убийственным оружием китайцы назвали "Тосочку" ТОС-2, колесную версию знаменитой тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" ТОС-1. 

Фоторепортаж
"Армату" ждут в войсках через два года
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Александр ИЛЬИН

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