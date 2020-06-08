Танк обещали слишком много раз, но про сложные испытания машины предпочли промолчать

По аналогии с Су-57 в России вновь нарастает ажиотаж вокруг танка Т-14 "Армата". Накануне "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, сообщил, что готовится на экспорт, и заинтересованность в покупке якобы уже выразили Китай, Индия, Египет и страны Юго-Восточной Азии.

Поток негатива, который льется на танк из той же Украины как-будто наоборот делает ему рекламу. Вместе с тем, о Т-14 до сих пор известно крайне мало.

Больше всего интересует вопрос, почему после восторженных телесюжетов, показывающих фантастические возможности танка, он до сих пор не в войсках? Масла в огонь подлили недавние новости о том, что двигатель "Чайка" для "Арматы" забраковали из-за "технически недостижимых параметров".

Впрочем, как подтвердил в беседе с "Утром" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, "Чайка" задумывался на перспективу, но не сложилось.

Сейчас на Т-14 стоит дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 1500 л.с. разработки челябинского ГСКБ "Трансдизель". Однако на форуме "Армия-2019" выяснилось, что этот двигатель уступает зарубежным аналогам по топливной экономичности, ресурсу, расходу масла и удельной теплоотдаче. Поэтому и разрабатывался "Чайка". Но теперь, судя по всему, танк пойдет в войска с челябинским двигателем, а в дальнейшем, возможно, он будет заменен.

Минобороны заказало 132 машины на платформе "Армата" различных типов. По словам эксперта, основные проблемы сейчас решены. Вопрос – в результатах опытно-войсковой эксплуатации.

"Опытная партия будет проверяться, но так было всегда. Вносятся замечания, совершенствуется конструкция. Только потом машина идет серию, так было и с Т-64, и с Т-80", – сказал Мураховский.

Какие проблемы были у танка "Армата", эксперт публично обсуждать отказался.

В декабре прошлого года. подводя итоги выполнения гособоронзаказа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко признался, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения "несколько затянулись".

Но при этом добавил, что предварительные испытания Т-14 и Т-15 завершены. Но каков был их итог, не сообщается. Минобороны могло бы опубликовать эффектный видеоролик, как танк несется по полосе препятствий и расстреливает мишени. Почему-то тема "Арматы" всегда опутана секретами, возможно, стоило рассказать и о проблемах, и тогда негатива и домыслов о машине было бы меньше.

Ко всему прочему добавились коррупционные скандалы. Еще в ноябре 2018 года руководство "Уралтрансмаша", который входит в "Уралвагонзавод", обвинили в присвоении средств, выделенных на техническое перевооружение предприятия. Менеджеров обвинили в том, что они не обеспечили строительство новых цехов и создание мощностей, необходимых для выпуска "Арматы".



По данным журнала "Наука и техника", у военных возникли вопросы и по самому танку и его оборудованию. Электронно-оптические системы, которые передают информацию об обстановке экипажу, якобы ненадежны. Кроме того, неясно, когда пойдут в серию новые боеприпасы для 125-мм пушки 2А82, в том числе, бронебойно-подкалиберные и управляемые.

Промежуточным танком должен стать модернизированный Т-90М, "Армату" стоит рассматривать как перспективную машину. Но по словам Мураховского, утверждать, что Т-90М заменяет Т-14, нельзя.